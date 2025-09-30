На Вьетнам обрушился самый мощный шторм года: тайфун унес жизни 19 человек, более 20 пропали без вести

Тайфун, признанный самым разрушительным штормом года, обрушился на север центральной части Вьетнама в понедельник. Он сопровождался мощной морской зыбью, экстремально сильным ветром и проливными дождями. Ранее, на прошлой неделе, этот же тропический циклон стал причиной гибели как минимум 10 человек на территории Филиппин.