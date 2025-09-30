На Вьетнам обрушился самый мощный шторм года: тайфун унес жизни 19 человек, более 20 пропали без вести

Число погибших в результате удара тайфуна «Буалой» во Вьетнаме увеличилось до 19 человек. Соответствующую информацию распространило правительство страны, ссылаясь на данные спасательных служб. По официальным данным, еще 21 человек числится пропавшим без вести, пишет Reuters.
Тайфун, признанный самым разрушительным штормом года, обрушился на север центральной части Вьетнама в понедельник. Он сопровождался мощной морской зыбью, экстремально сильным ветром и проливными дождями. Ранее, на прошлой неделе, этот же тропический циклон стал причиной гибели как минимум 10 человек на территории Филиппин.
В результате удара стихии 88 человек получили травмы. Были повреждены более 100 тысяч жилых домов, преимущественно в провинциях Нгеан и Хатинь. Также тайфун затопил свыше 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, отведенных под рис и другие культуры.
Национальная метеорологическая служба Вьетнама сообщила, что за последние 24 часа в ряде районов страны выпало более 300 миллиметров осадков. Метеорологическое агентство предупредило, что в ближайшие шесть часов в нескольких районах высока угроза схода оползней и возникновения внезапных паводков.
Тем временем в Атлантическом океане возник тропический шторм. Он получил название «Имельда» и, в теории, может угрожать Багамским островам, так как находится от них всего в 155 километрах.