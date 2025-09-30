Ричмонд
Глава СКР взял на контроль дело о падении ребёнка в люк в Ангарске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании ребенка в Ангарске.

Источник: ТК Город

В интернете появилась информация о том, что в Ангарске несовершеннолетний мальчик упал в неогороженный канализационный люк. Крышка люка не была закреплена должным образом. Пострадавший с травмой был доставлен в медицинское учреждение.

Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило по данному факту уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по региону Анатолию Ситникову предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

Исполнение этого поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.