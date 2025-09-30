Микроавтобус врезался в грузовик в Барановичском районе, есть погибший

Трагедия на дороге произошла около 10 часов вечера 29 сентября. 20-летний водитель на Peugeot ехал по крайней правой полосе дороги М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ в направлении от Минска к Бресту. По предварительным данным, на 216-м км дороги он столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении седельным тягачом Mercedes с полуприцепом, который снизил скорость. За рулем большегруза находился 61-летний водитель.
На месте ДТП скончался 19-летний пассажир автомобиля Peugeot.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«Мы часто воспринимаем дорогу как нечто обыденное, привычное. Однако это место повышенной опасности, где концентрация и соблюдение правил имеют первостепенное значение. За рулем автомобиля или на пешеходном переходе мы несем огромную ответственность как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих. Дорога — место, где каждый должен проявлять ответственность и заботу о безопасности окружающих», — напомнили в областной Госавтоинспекции.