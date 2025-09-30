Микроавтобус врезался в грузовик в Барановичском районе, есть погибший

«Мы часто воспринимаем дорогу как нечто обыденное, привычное. Однако это место повышенной опасности, где концентрация и соблюдение правил имеют первостепенное значение. За рулем автомобиля или на пешеходном переходе мы несем огромную ответственность как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих. Дорога — место, где каждый должен проявлять ответственность и заботу о безопасности окружающих», — напомнили в областной Госавтоинспекции.