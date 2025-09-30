СК подтвердил задержание бывшего главы Алтайкрайимущества после возвращения из-за границы

Бывший руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов задержан в рамках уголовного производства, сообщили в региональном СУ СК. Он возглавлял ведомство с июля 2021 года и в 2024 году покинул пост, объяснив уход личными причинами.