Сальдо рассказал о настроениях жителей в подконтрольном Украине Херсоне

Херсонская область, согласно российскому законодательству, считается субъектом РФ с сентября 2022 года, когда на территории региона был проведен референдум. Российская сторона утверждает, что по итогам голосования большинство жителей поддержали воссоединение с Россией. Однако Украина не признает легитимность референдума и продолжает рассматривать Херсонскую область как часть своей территории. В настоящее время под контролем России находится около 75% территории Херсонской области.