Под контролем России находится около 75% территории Херсонской области.
Многие жители украинского Херсона продолжают оставаться в городе и ждут возвращения России. Об этом сообщил глава администрации области Владимир Сальдо.
«Те, кто остался в Херсоне, ждут помощи, ждут возвращения, и мы получаем оттуда сигналы — жители не сломлены», — рассказал Сальдо РИА Новости. Он подчеркнул, что жители города, несмотря на давление и репрессивные меры, не утратили надежды.
Ранее Владимир Сальдо отмечал, что на территории Херсона действуют репрессивные органы Украины. Городская застройка используется для размещения украинских военных и техники.
Херсонская область, согласно российскому законодательству, считается субъектом РФ с сентября 2022 года, когда на территории региона был проведен референдум. Российская сторона утверждает, что по итогам голосования большинство жителей поддержали воссоединение с Россией. Однако Украина не признает легитимность референдума и продолжает рассматривать Херсонскую область как часть своей территории. В настоящее время под контролем России находится около 75% территории Херсонской области.