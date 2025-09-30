В Пермском крае на месте пожара в жилом доме найдены тела погибших людей

О трагедии стало известно утром 30 сентября. Как сообщает управление, инцидент случился в селе Барда накануне вечером. Около 21:38 часов в ведомство поступило сообщение о возгорании на улице Мелиораторов. На место направили 25 человек из личного состава и девять единиц техники.