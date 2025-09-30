Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае на месте пожара в жилом доме найдены тела погибших людей

Их тела нашли пожарные.

Источник: Соцсети

Тела нескольких погибших людей найдены на месте пожара в жилом доме в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МЧС.

О трагедии стало известно утром 30 сентября. Как сообщает управление, инцидент случился в селе Барда накануне вечером. Около 21:38 часов в ведомство поступило сообщение о возгорании на улице Мелиораторов. На место направили 25 человек из личного состава и девять единиц техники.

Как выяснили первые подразделения, прибывшие на место, возгорание случилось в жилом доме. Огнём охватило также надворные постройки. В ведомстве также уточнили, что на месте были обнаружены погибшие.

«Звеньями ГДЗС на пожаре обнаружены погибшие. Предварительная площадь пожара составила 56 квадратных метров», — рассказывает ГУ МЧС по Пермскому краю.

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru, погибшими оказались двое мужчин. Ликвидировать пожар удалось в 22:25. На место инцидента выехали сотрудники управления надзорной деятельности ведомства, которые ведут проверку и выясняют причины пожара.