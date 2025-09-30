В Пермском крае на месте пожара в жилом доме найдены тела погибших людей

Тела нескольких погибших людей найдены на месте пожара в жилом доме в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МЧС.
О трагедии стало известно утром 30 сентября. Как сообщает управление, инцидент случился в селе Барда накануне вечером. Около 21:38 часов в ведомство поступило сообщение о возгорании на улице Мелиораторов. На место направили 25 человек из личного состава и девять единиц техники.
Как выяснили первые подразделения, прибывшие на место, возгорание случилось в жилом доме. Огнём охватило также надворные постройки. В ведомстве также уточнили, что на месте были обнаружены погибшие.
«Звеньями ГДЗС на пожаре обнаружены погибшие. Предварительная площадь пожара составила 56 квадратных метров», — рассказывает ГУ МЧС по Пермскому краю.
Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю сайту perm.aif.ru, погибшими оказались двое мужчин. Ликвидировать пожар удалось в 22:25. На место инцидента выехали сотрудники управления надзорной деятельности ведомства, которые ведут проверку и выясняют причины пожара.