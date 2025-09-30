Сильная давка произошла в иркутской школе, есть пострадавшие

28 сентября в СМИ появилась информация, что в Дагестане произошла драка на ярмарке с бесплатной раздачей еды. Бесплатные пирожки, пицца, пирожные и компот вызвали настоящую суматоху: люди толкались, вырывали еду друг у друга и пытались упаковать блюда в пакеты.