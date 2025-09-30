Сильная давка произошла в иркутской школе, есть пострадавшие

Сильная давка произошла в иркутской школе из-за одновременного выхода всех учеников из классов. Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту произошедшего. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
По информации автора выложенного в Сеть видео, среди детей есть пострадавшие.
— По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»), — говорится в Telegram-канале СК.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
28 сентября в СМИ появилась информация, что в Дагестане произошла драка на ярмарке с бесплатной раздачей еды. Бесплатные пирожки, пицца, пирожные и компот вызвали настоящую суматоху: люди толкались, вырывали еду друг у друга и пытались упаковать блюда в пакеты.