В Индонезии обрушилось здание исламской школы

В индонезийском городе Сидоарджо на Восточной Яве произошло обрушение здания исламской школы-интерната Аль-Хозини.

В индонезийском городе Сидоарджо на Восточной Яве произошло обрушение здания исламской школы-интерната Аль-Хозини. По данным местного портала Detik, трагедия случилась во второй половине дня в понедельник, когда в учебном заведении велся ремонт бетонной крыши. Конструкция обрушилась в тот момент, когда дети находились в молитвенной комнате.

Согласно предварительной информации от поисково-спасательной службы Сурабаи, в результате инцидента один человек погиб, 98 пострадавших были извлечены из-под завалов живыми. Семь учеников до сих пор остаются под обломками, и работы по их эвакуации продолжаются.

Смотритель учебного заведения Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб призвал общественность к терпению и пониманию. Он также отметил, что решение о возможном временном приостановлении деятельности школы-интерната в связи с трагедией пока не принято.

Ранее сообщалось, что суд признал изнасилование несчастным случаем на производстве.

