В Индонезии обрушилось здание исламской школы

Согласно предварительной информации от поисково-спасательной службы Сурабаи, в результате инцидента один человек погиб, 98 пострадавших были извлечены из-под завалов живыми. Семь учеников до сих пор остаются под обломками, и работы по их эвакуации продолжаются.