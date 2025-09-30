В Челябинской области предотвращен взрыв газа в многоквартирном доме

«Спасатели Локомотивного отряда Поисково-спасательной службы региона совместно со специализированными организациями предотвратили ЧП в многоквартирном доме», — говорится в комментарии.
Все произошло вечером 29 сентября. За помощью обратились жильцы, которые сообщили, что в подъезде присутствует сильный запах газа, а в квартире, где откуда он шел, как предположили соседи, никого нет.
К месту происшествия прибыли дежурная смена Локомотивного ПСО, сотрудники полиции и пожарной части № 62.
«Из подъезда эвакуировали 13 человек. Вскоре хозяин квартиры открыл дверь: оказалось, что произошла утечка газа. Мужчина крепко спал и не подозревал об угрозе, а показания газоанализатора в его квартире зашкаливали», — отмечают специалисты.