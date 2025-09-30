Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области предотвращен взрыв газа в многоквартирном доме

В Челябинской области предотвращен взрыв газа в многоквартирном доме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Спасатели Локомотивного отряда Поисково-спасательной службы региона совместно со специализированными организациями предотвратили ЧП в многоквартирном доме», — говорится в комментарии.

Все произошло вечером 29 сентября. За помощью обратились жильцы, которые сообщили, что в подъезде присутствует сильный запах газа, а в квартире, где откуда он шел, как предположили соседи, никого нет.

К месту происшествия прибыли дежурная смена Локомотивного ПСО, сотрудники полиции и пожарной части № 62.

«Из подъезда эвакуировали 13 человек. Вскоре хозяин квартиры открыл дверь: оказалось, что произошла утечка газа. Мужчина крепко спал и не подозревал об угрозе, а показания газоанализатора в его квартире зашкаливали», — отмечают специалисты.