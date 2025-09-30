Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом лихач вынудил полицию применить пистолет

В Суровикином районе Волгоградской области попытка полицейских остановить лихача на «Ладе Приоре» обернулась погоней в стиле фильмов-боевиков.

Мужчина проигнорировал требования правоохранителей и попытался оторваться от инспекторов ГАИ. Происходящее запечатлел видеорегистратор служебного автомобиля.

— Водитель проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Чтобы остановить нарушителя, полицейские вынуждены были применить табельное оружие. Однако, даже несмотря на повреждения авто, водитель не оставлял попыток оторваться от полиции.

В какой-то момент нарушитель съехал на обочину и попытался убежать в лесополосу. Однако правоохранители настигли лихача.

Как выяснилось, нарушителем оказался 33-летний житель соседнего района. Мужчина был лишён прав и поэтому отчаянно пытался избежать встречи с представителями Госавтоинспекции.

Отметим, лихачу грозит штраф до 30 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток.