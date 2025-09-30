В ЕС предложили новый план по замороженным российским активам

Согласно уточненной информации, большая часть суверенных российских активов — свыше €200 млрд — находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии. Представители Euroclear ранее неоднократно выступали против использования этих средств, предупреждая, что подобные действия могут привести к судебным искам со стороны России и ответным мерам по изъятию европейских активов за рубежом.