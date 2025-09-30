В Феодосии потушили возгорание емкости с дизельным топливом на нефтебазе

В крымской Феодосии на территории АО «Морской Нефтяной Терминал» ликвидировано возгорание резервуара с остатками дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС республики Крым.
Пожар на нефтебазе в Феодосии был обнаружен в резервуаре с остатками дизельного топлива, и его площадь составила 638 квадратных метров, уточнили в МЧС.
«В 08:00 возгорание на территории городского округа Феодосия полностью ликвидировано», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что к ликвидации пожара привлекли 69 человек и 22 единицы техники МЧС.