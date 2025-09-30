В Екатеринбурге завели дело после ДТП с двумя автобусами

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после столкновения двух автобусов, в котором пострадали 14 пассажиров. Действия перевозчиков квалифицированы по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге в результате столкновения двух автобусов пострадали несколько пассажиров, — сообщили в СК РФ. — Отмечается, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Главе СК Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах».
Собственную проверку по факту ДТП организовала прокуратура, поставившая ход расследования на контроль.
Как уже писала «РГ», авария произошла вчера днем на улице Селькоровской в районе дома № 124. По предварительным данным, один автобус «нагнал» другой, к чему, по всей видимости, привело несоблюдение дистанции водителем.
В ходе следствия будет проверено техническое состояние транспортных средств. Виновному в ДТП перевозчику грозит наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.