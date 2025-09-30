Магнитная буря 1 октября 2025: чего ждать метеозависимым и как пережить

Самая мощная магнитная буря в зарегистрированной истории произошла в 1859 году и известна как Каррингтонская. Она вызвала полярные сияния даже в тропических широтах, таких как Куба, и привела к выходу из строя телеграфных систем по всему миру. В марте 1989 года сильная магнитная буря привела к отключению электроэнергии в Квебеке, Канада, оставив без света около шести миллионов человек. Причиной стали повреждения трансформаторов. Магнитные бури могут косвенно влиять на безопасность, нарушая работу электронных систем, включая навигацию и энергосети, что иногда приводит к авариям. Термин «магнитные бури» возник в XIX веке после события 1859 года, названного в честь британского астронома Ричарда Каррингтона, который его наблюдал. Во время магнитных бурь полярные сияния становятся ярче: в 1859 году они были настолько интенсивными, что позволяли читать газеты ночью. Самая значительная буря космической эры зафиксирована 13 марта 1989 года с индексом Dst −640 нТл. Магнитные бури могут сказываться на кровообращении, особенно у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2025 году частота магнитных бурь увеличилась из-за пика солнечного цикла. Наука отмечает, что их влияние ощутимо в основном для метеозависимых людей. Изменения магнитного поля во время бурь иногда вызывают головные боли и тошноту. Многие мифы о магнитных бурях опровергнуты: они не являются причиной всех заболеваний, но действительно влияют на технику. Систематический мониторинг магнитных бурь ведется с 1957 года, с начала космической эры. О том, как магнитные бури влияют на здоровье (и вообще влияют ли), ученые пока спорят. На данный момент доказательств нет. Но в такие периоды растет число обращений к врачам, что подтверждено исследованиями.