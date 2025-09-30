Магнитная буря 1 октября 2025: чего ждать метеозависимым и как пережить

Октябрь 2025 начинается с относительно спокойной геомагнитной обстановки.
Сентябрь 2025 оказался богатым на всплески солнечной активности, было несколько крупных вспышек. У многих они вызвали головные боли, усталость и скачки давления. Поэтому метеозависимым нужно знать, когда произойдет очередная магнитная буря. Будет ли магнитная буря 1 октября 2025, прогноз магнитных бурь на октябрь 2025 и актуальные данные о солнечной активности — в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце сентября: магнитная буря и вспышки.
29 сентября на Земле разыгралась слабая магнитная буря уровня G1 — это зафиксировали ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Буря возникла из-за общего оживления на Солнце: активность звезды растет, а солнечный ветер меняет свои характеристики, что и вызывает эти геомагнитные возмущения. Ученые заверили, что буря не разгуляется сильнее.
А перед этим Солнце было еще активнее. 27 сентября на его поверхности «выстрелили» 19 вспышек, среди них три класса M (хоть и не самые мощные). Главная звезда дня — вспышка M1.13: она достигла пика в 07:23 по Москве, стартовала в 06:31 и тянулась больше часа.
28 сентября утро началось с обычной вспышки C2.8 в активной зоне 4227 — в 04:01, продержалась 18 минут. Но потом Солнце выдало хит: в 11:34 по МСК зарегистрировали импульсную вспышку M6.4 в зоне 4232 — самую крупную с 19 июня этого года. Она была короткой, всего 15 минут, но впечатлила экспертов.
Прогноз магнитной бури на 1 октября 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, 1 октября геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной, но метеозависимым стоит учитывать возможные колебания.
22% — вероятность магнитной бури, которая может вызвать слабые головные боли, усталость и колебания давления.40% — шанс на усиленную геомагнитную активность (оранжевый уровень).38% — вероятность спокойной магнитной активности (зеленый уровень, стабильная геомагнитная обстановка).
1 октября геомагнитная активность будет на уровне AP 5 — это оранжевый уровень. Солнечное излучение F10.7 = 180, то есть активность на умеренном уровне. Но метеозависимым стоит прислушиваться к самочувствию: отдыхать при необходимости, пить воду и не перенапрягаться.
Прогноз геомагнитной активности на октябрь 2025.
По данным ученым, ситуация в октябре будет складываться так:
1−2 октября: спокойная геомагнитная обстановка, 3 балла, зеленый уровень.3 октября: еще спокойнее — 1,5 балла.4−6 октября: возбужденная геомагнитная активность, 4 балла, оранжевый уровень.7 октября: спад активности до зеленого уровня, 3 балла.8−11 октября: стабильно спокойно, 2 балла.12−13 октября: вновь возбужденная обстановка, оранжевый уровень, 4 балла.14−18 октября: 3 балла, зеленый, возможны кратковременные всплески.19−25 октября: спокойно, 2 балла.26 октября: возбужденная обстановка, 4 балла.27−29 октября: тихо, 3 балла.30 октября: вновь повышенная активность, оранжевый уровень.
Но точный прогноз возможен максимум на трое суток вперед, так что нужно регулярно обновлять информацию.
Что такое магнитные бури и как они возникают.
Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они возникают из-за взаимодействия возмущенных потоков солнечного ветра с магнитосферой планеты.
Солнечный ветер — это поток заряженных частиц (плазмы), постоянно исходящий от Солнца. Когда на звезде происходят мощные вспышки или выбросы корональной массы (CME), скорость и плотность ветра резко меняются, что приводит к геомагнитным возмущениям. Эти потоки достигают Земли через 1−3 дня после солнечных событий, сжимая магнитосферу и вызывая колебания поля. Буря классифицируется по индексу G (от G1 — слабая до G5 — экстремальная), измеряют их по данным магнитометров.
Как защититься от магнитных бурь.
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, особенно метеозависимым людям, эксперты рекомендуют снизить физические и эмоциональные нагрузки: чередовать работу с отдыхом, спать не менее восьми часов, избегать стрессов и вредных привычек (курение, алкоголь).
Пейте больше чистой воды (минимум 1,5−2 л в день), ешьте легкую пищу с овощами, фруктами, злаками, избегайте жирного и кофеина. Метеозависимым нужно измерять артериальное давление за три дня до и три дня после бури, чтобы отслеживать изменения и вовремя обратиться к врачу. Принимайте успокаивающие настойки (валериана, пустырник) после консультации с доктором. Проводите время на свежем воздухе, но без переутомления. Если есть хронические заболевания, пройдите заранее обследование.
Интересные факты о магнитных бурях.
Вот 12 фактов о магнитных бурях, которые мало кто знает.
Самая мощная магнитная буря в зарегистрированной истории произошла в 1859 году и известна как Каррингтонская. Она вызвала полярные сияния даже в тропических широтах, таких как Куба, и привела к выходу из строя телеграфных систем по всему миру. В марте 1989 года сильная магнитная буря привела к отключению электроэнергии в Квебеке, Канада, оставив без света около шести миллионов человек. Причиной стали повреждения трансформаторов. Магнитные бури могут косвенно влиять на безопасность, нарушая работу электронных систем, включая навигацию и энергосети, что иногда приводит к авариям. Термин «магнитные бури» возник в XIX веке после события 1859 года, названного в честь британского астронома Ричарда Каррингтона, который его наблюдал. Во время магнитных бурь полярные сияния становятся ярче: в 1859 году они были настолько интенсивными, что позволяли читать газеты ночью. Самая значительная буря космической эры зафиксирована 13 марта 1989 года с индексом Dst −640 нТл. Магнитные бури могут сказываться на кровообращении, особенно у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2025 году частота магнитных бурь увеличилась из-за пика солнечного цикла. Наука отмечает, что их влияние ощутимо в основном для метеозависимых людей. Изменения магнитного поля во время бурь иногда вызывают головные боли и тошноту. Многие мифы о магнитных бурях опровергнуты: они не являются причиной всех заболеваний, но действительно влияют на технику. Систематический мониторинг магнитных бурь ведется с 1957 года, с начала космической эры. О том, как магнитные бури влияют на здоровье (и вообще влияют ли), ученые пока спорят. На данный момент доказательств нет. Но в такие периоды растет число обращений к врачам, что подтверждено исследованиями.