Бастрыкин взял на контроль расследование травли школьника под Самарой

Ранее в социальных сетях появилась информация о травле подростка со стороны одноклассников: сообщалось, что ученики на протяжении длительного времени притесняли сверстника и портили его имущество. При этом, по словам пользователей, руководство школы не предпринимало мер для защиты ребёнка.