Бастрыкин взял на контроль расследование травли школьника под Самарой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о противоправных действиях в отношении школьника в посёлке Усть-Кинельский Самарской области.
Ранее в социальных сетях появилась информация о травле подростка со стороны одноклассников: сообщалось, что ученики на протяжении длительного времени притесняли сверстника и портили его имущество. При этом, по словам пользователей, руководство школы не предпринимало мер для защиты ребёнка.
Следственными органами СК по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Руководителю регионального следственного управления Павлу Олейнику поручено доложить председателю СК о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.