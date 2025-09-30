Ричмонд
В пансионате «Свитанак» в Минском районе произошло задымление: эвакуированы 30 человек

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения МЧС выезжали по сообщению о задымлении в Минском городском социальном пансионате «Свитанак». Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент произошел минувшей ночью. Спасателям поступило сообщение о задымлении на шестом этаже главного корпуса пансионата. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС внешних признаков горения не наблюдалось. Как было установлено, в комнате психологической разгрузки произошло загорание ветоши на площади 2 кв.м.

Работники учреждения эвакуировали 30 человек с пятого и шестого этажей здания. По данным МЧС, никто не пострадал. Персонал справился с загоранием при помощи огнетушителей. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.