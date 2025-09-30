В пансионате «Свитанак» в Минском районе произошло задымление: эвакуированы 30 человек

Инцидент произошел минувшей ночью. Спасателям поступило сообщение о задымлении на шестом этаже главного корпуса пансионата. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС внешних признаков горения не наблюдалось. Как было установлено, в комнате психологической разгрузки произошло загорание ветоши на площади 2 кв.м.