В пансионате «Свитанак» в Минском районе произошло задымление: эвакуированы 30 человек

Инцидент произошел минувшей ночью. Спасателям поступило сообщение о задымлении на шестом этаже главного корпуса пансионата. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС внешних признаков горения не наблюдалось. Как было установлено, в комнате психологической разгрузки произошло загорание ветоши на площади 2 кв.м.
Работники учреждения эвакуировали 30 человек с пятого и шестого этажей здания. По данным МЧС, никто не пострадал. Персонал справился с загоранием при помощи огнетушителей. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются.