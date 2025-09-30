Ричмонд
Что известно о последствиях ночной атаки украинских БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 81 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

В Светлоярском районе Волгоградской области нарушено электроснабжение трех населенных пунктов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 26 БПЛА сбили над Воронежской областью, 25 — над Белгородской, 12 — над Ростовской, 11 — над Курской, а также 7 — над Волгоградской.

Последствия

  • Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в Волгоградской области. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
  • В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксировали два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали.
  • Бочаров уточнил, что повреждений строений и пострадавших нет.
  • Силы ПВО отразили атаку беспилотников в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
  • В Тарасовском районе Ростовской области в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, к утру их локализовали.
  • В Чертковском районе Ростовской области в поле загорелась трава, огонь оперативно потушили.

Работа аэропортов

  • Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Волгограда, Калуги, Краснодара и Ставрополя.
  • На данный момент ограничения сняли.

