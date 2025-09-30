В Челябинске предприниматель пойдет под суд за невыплату зарплаты

Задержал зарплату — иди под суд. В Следственном управлении по Челябинской области завершено расследование головного дела в отношении 48-летнего предпринимателя, систематически не выплачивавшему сотруднику зарплату. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Следствие установило, что директор коммерческой организации, расположенной в Ленинском районе Челябинска, в течение трех месяцев, начиная с октября 2023 года и по июль 2025-го, не выплачивал деньги. В результате чего общая задолженность составила более 133 тысяч рублей. При этом деньги на выплату зарплаты у предпринимателя были, однако он тратил их на производственные нужды.
В ходе следствия он погасил образовавшуюся задолженность, что не избавило его от уголовного дела по части 1 статьи 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы). После утвержденного обвинительного заключения оно было направлено в суд.
А в Магнитогорске с января по июль 2024 года руководитель не выплачивал 18 сотрудникам компании зарплату более двух месяцев. Там общая сумма задолженности составила более 5,9 млн рублей, хотя деньги были. Он также предстанет перед судом.