В Челябинске предприниматель пойдет под суд за невыплату зарплаты

Следствие установило, что директор коммерческой организации, расположенной в Ленинском районе Челябинска, в течение трех месяцев, начиная с октября 2023 года и по июль 2025-го, не выплачивал деньги. В результате чего общая задолженность составила более 133 тысяч рублей. При этом деньги на выплату зарплаты у предпринимателя были, однако он тратил их на производственные нужды.