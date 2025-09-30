Почти сотня человек пострадала при обрушении крыши школы-интерната в Индонезии

Также сообщается, что один человек погиб. Под обломками молитвенной комнаты исламской школы-интерната остаются еще семь учащихся, работы по их спасению продолжаются. Смотритель учебного заведения, Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб, обратился с призывом к проявлению терпения. Он также сообщил, что вопрос о временной приостановке деятельности исламской школы-интерната Аль-Хозини в связи с произошедшей трагедией пока остается открытым.