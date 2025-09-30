Ричмонд
Почти сотня человек пострадала при обрушении крыши школы-интерната в Индонезии

В Индонезии в городе Сидоарджо обрушилось здание исламской школы-интерната «Аль-Хозини». В результате трагедии погиб 98 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

Спасатели продолжают работы по поиску пострадавших (архивное фото).

«По последним данным на вторник пострадали 98 студентов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Detik.

Также сообщается, что один человек погиб. Под обломками молитвенной комнаты исламской школы-интерната остаются еще семь учащихся, работы по их спасению продолжаются. Смотритель учебного заведения, Кьяй Хаджи Абдус Салам Муджиб, обратился с призывом к проявлению терпения. Он также сообщил, что вопрос о временной приостановке деятельности исламской школы-интерната Аль-Хозини в связи с произошедшей трагедией пока остается открытым.

Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник, когда в учебном заведении проводились ремонтные работы бетонной кровли. В момент обрушения крыши в помещении находились дети, совершавшие молитву. Наибольшее число пострадавших составляют мальчики, поскольку девочки находились в другом крыле здания и смогли избежать последствий происшествия. Пострадавших доставили в два расположенных поблизости медицинских учреждения. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.