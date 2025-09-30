Чиновницу из Верхней Пышмы признали виновной в незаконном лишении сироты жилья

В 2022 году фонд жилищного строительства выделил 140 квартир для детей-сирот. Девушка, имеющая на это право, стояла в очереди под 20-м номером. Однако во время проверки чиновница обнаружила, что за сиротой формально числится право на жилье в Нижегородской области, и на этом основании исключила ее из списка.