Чиновницу из Верхней Пышмы признали виновной в незаконном лишении сироты жилья

В Верхней Пышме суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника управления соцполитики. Чиновницу признали виновной в халатности, из-за которой девушка-сирота лишилась положенной ей по закону квартиры. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.
В 2022 году фонд жилищного строительства выделил 140 квартир для детей-сирот. Девушка, имеющая на это право, стояла в очереди под 20-м номером. Однако во время проверки чиновница обнаружила, что за сиротой формально числится право на жилье в Нижегородской области, и на этом основании исключила ее из списка.
Заместитель начальника подписала этот приказ, хотя девушка никогда не жила по указанному адресу. С 2013 года она была зарегистрирована в Свердловской области и не поддерживала отношений с нанимателями жилья.
Из-за исключения из очереди претендентке не выделили квартиру в 2022 году, хотя все 140 помещений тогда распределили между очередниками.
— Суд назначил виновной штраф в размере 50 тысяч рублей, но освободил её от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по пункту «а» части 1 статьи 78 УК РФ, — уточнили в областном суде.
Прокуратура в течение 15 дней проверит приговор и примет решение о возможном обжаловании.
Напомним, что в 2022 году сироту восстановили в очереди, а в августе 2025 года она получила сертификат на покупку жилья на сумму 3,7 миллиона рублей.