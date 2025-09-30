В ДТП в Самарской области за день пострадали два малолетних велосипедиста

В Кировском районе г. Самары в 12:20 26-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по прилегающей территории, со стороны 18 км. Московского шоссе, в направлении Ракитовского шоссе. В районе строения № 27 по Московскому шоссе 18 км., допустил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу. Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение.