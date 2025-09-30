Пять человек погибли из-за отравления парами кислоты на заводе

На химическом заводе в китайском городе Хэби произошла утечка серной кислоты, приведшая к массовому отравлению персонала. По данным местных СМИ, пять человек погибли, трое пострадали.
Инцидент произошел на предприятии Hexin Chemical во время транспортировки опасного вещества. Серная кислота выплеснулась из резервуара, что вызвало образование токсичных газов.
На место происшествия оперативно прибыли команды экстренного реагирования, специалисты по охране окружающей среды и медики. Была организована спасательная операция и остановлено производственное оборудование.
Обстоятельства чрезвычайной ситуации выясняются.
Ранее в Китае женщина умерла, наступив на контейнер с кислотой.
