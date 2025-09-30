В Индонезии обрушились здание школы с учениками

Напомним, 21 сентября в городе Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания одной из школ города. В результате инцидента никто не пострадал. Почетный архитектор РФ Игорь Поповский в беседе с aif.ru рассказал, что причиной этого могла стать просадка фундамента.