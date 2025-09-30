Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индонезии обрушились здание школы с учениками

Под завалами здания в городе Сидоарджо находятся по меньшей мере 65 школьников.

Источник: Аргументы и факты

Обрушение здания школы-интерната произошло в городе Сидоарджо на острове Ява в Индонезии, в результате чего один ученик погиб, сообщает газета The Guardian со ссылкой на местные СМИ.

Ещё несколько десятков детей пострадали. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Под завалами находятся по меньшей мере 65 школьников.

Спасатели попытались помочь детям, оказавшимся под обломками, снабжая их кислородом и водой.

Напомним, 21 сентября в городе Татарске Новосибирской области произошло частичное обрушение здания одной из школ города. В результате инцидента никто не пострадал. Почетный архитектор РФ Игорь Поповский в беседе с aif.ru рассказал, что причиной этого могла стать просадка фундамента.