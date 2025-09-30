Дети покалечились в ужасающей давке в российской школе и получили нагоняй от директрисы

На видео дети сбились в кучу в гардеробной. Некоторым из них даже весело, однако есть и те, кто истошно кричит явно не от веселья. Ребята забирались на вешалки и тумбочки, чтобы их не затоптали. Снявший видео ученик пишет, что охрана на это никак не реагировала. По утверждению детей, одной девочке во время давки сломали ногу, другой — телефон. Ученики также пожаловалась, что директриса СОШ № 19 собрала всех на собрание и отчитала за предание ЧП огласке. В кабинет вызвали всех школьников, которые снимали происходящее, и угрожали уставом.