«Дерьмо, но лучшее, что есть»: в Европе раскрыли свое отношение к фон дер Ляйен

Ранее стало известно, что Европарламент намерен рассмотреть и провести голосование по двум вотумам недоверия председателю ЕК в ходе пленарного заседания, запланированного на период с 6 по 9 октября. Согласно информации источников, обсуждение обоих вотумов, предположительно, состоится 6 октября, тогда как сами голосования будут организованы отдельно 9 октября. Данные инициативы прокомментировала сама Урсула фон дер Ляйен. Глава ЕК отметила, что институциональные сферы ответственности функционируют независимо друг от друга, а также заявила о своей приверженности работе на благо всех граждан Европы, передает «Царьград».