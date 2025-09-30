Медведя заметили около отдела полиции на Красной поляне. Животное подошло к участку, замерло на несколько секунд, после чего убежало. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
Местные жители рассказали, что до этого медведь ходил по улицам.
— На Красной поляне звери почти каждую ночь выходят к людям, — передает Telegram-канал.
Ранее в городе Петропавловске-Камчатском медведь напал на женщину около школы № 3 на улице Зеленая Роща. Хищника оперативно ликвидировала специальная группа. После этого в Петропавловске-Камчатском заметили второго медведя.
Другой медведь раскопал десятки могил и съел останки на Уреньгинском кладбище в Челябинской области. Минэкологии выдало разрешение на отлов животного.