В Уфе мужчина украл из BMW 300 тысяч рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 23 сентября в полицию обратился 55-летний мужчина. Он сказал, что в его автомобиль проникли неизвестные, которые похитили из салона 300 тысяч рублей. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража». Преступление попало в объективы камер видеонаблюдения. По предварительным данным, в момент кражи владелец находился в торговом центре. Злоумышленник, вскрыв дорогостоящую иномарку с использованием технических средств, похитил деньги и скрылся.