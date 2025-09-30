ТАСС: экс-вице-губернатора Кубани Власова подозревают в хищении помощи для СВО

«Может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечение участников спецоперации. Предварительно известно, что его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления. При этом казаки-добровольцы испытывали острую нехватку обмундирования и снаряжения и вынуждены были покупать его за свой счет», — сообщил собеседник агентства, отметив, что Власов задержан.
Накануне сообщалось, что исполняющий обязанности вице-губернатора региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов принял решение уйти в отставку для выполнения боевых задач специальной военной операции. По данным администрации Краснодарского края, с 29 сентября он был освобожден от должности.
Власов стал заместителем главы региона и атаманом Кубанского казачьего войска в 2020 году. Он курировал департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта региона, управление по мобилизационной работе.