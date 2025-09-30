Севастополец призывал к убийству русских: ему дали условный срок

В Севастополе 37-летнего местного жителя признали виновным в осуществлении публичных призывов к убийству русских. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и городу-герою.
Севастополец создал аккаунт в Telegram под псевдонимом Saint Paul. В этом мессенджере он активно призывал к экстремистским действиям. Уточняется, что речь шла об убийстве русских.
Было возбуждено уголовное дело. Севастопольца задержали сотрудники ФСБ. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, осужденному назначили трехлетний испытательный срок.
«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.