В Иркутской области молодая водитель перевозила знакомого на багажнике

Они решили сделать это ради личных целей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области молодая водитель перевозила знакомого на багажнике. Это произошло на 95-м километре федеральной дороги «Байкал». За рулем автомобиля «Тойота Королла» оказалась 24-летняя девушка. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по региону.

— Как рассказала сама нарушительница, двигаясь по Култукскому тракты, они решили с другом снять видео на багажнике машины. Умысла напугать кого-то у них не было, — уточнили в пресс-службе полиции.

Также девушка пояснила, что совершила необдуманный поступок в личных целях и раскаялась в содеянном. В отношении водителя инспекторы составили административный протокол по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братске 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21061» врезался в киоск и погиб. Теперь полицейские ищут свидетелей этой аварии.