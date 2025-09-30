В Иркутской области молодая водитель перевозила знакомого на багажнике. Это произошло на 95-м километре федеральной дороги «Байкал». За рулем автомобиля «Тойота Королла» оказалась 24-летняя девушка. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД по региону.
— Как рассказала сама нарушительница, двигаясь по Култукскому тракты, они решили с другом снять видео на багажнике машины. Умысла напугать кого-то у них не было, — уточнили в пресс-службе полиции.
Также девушка пояснила, что совершила необдуманный поступок в личных целях и раскаялась в содеянном. В отношении водителя инспекторы составили административный протокол по статье «Перевозка людей вне кабины автомобиля».
