Экс-замгубернатора Краснодарского края подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО

Власова подозревают в хищении в особо крупном размере.
Бывший исполняющий обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александр Власов задержан по подозрению в хищении гуманитарной помощи, предназначенной для участников специальной военной операции. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«Да, задержан», — подтвердил представитель правоохранительных органов, уточнив, что речь идет о хищениях в особо крупном размере. Меру пресечения Власову изберут во вторник, 30 сентября, в суде.
Александр Власов занимал пост заместителя главы региона с 2020 года, а в 2021 году был назначен атаманом Кубанского казачьего войска. Как сообщили в правоохранительных органах, в понедельник оперативники провели обыски в кабинете бывшего замгубернатора. После этого Власов сложил полномочия и объявил об уходе на СВО.