Экс-замгубернатора Краснодарского края подозревают в хищении гуманитарной помощи для участников СВО

Александр Власов занимал пост заместителя главы региона с 2020 года, а в 2021 году был назначен атаманом Кубанского казачьего войска. Как сообщили в правоохранительных органах, в понедельник оперативники провели обыски в кабинете бывшего замгубернатора. После этого Власов сложил полномочия и объявил об уходе на СВО.