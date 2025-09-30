В Мордовии задержали юношу, который за вознаграждение от ВСУ совершал поджоги

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину-повара, которую подозревают в передаче разведданных о Черноморском флоте Украине и в планах по отравлению военнослужащих. Позже в Сети появились кадры задержания женщины-повара. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.