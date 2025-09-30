Ричмонд
В Мордовии задержали юношу, который за вознаграждение от ВСУ совершал поджоги

Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии 18-летнего жителя республики по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации спецслужбы, молодой человек через мессенджер Telegram установил контакт с представителем военной разведки Украины и согласился за денежное вознаграждение поджигать релейные шкафы на железной дороге в Мордовии.

В ЦОС отметили, что для совершения противоправных действий злоумышленник привлекал несовершеннолетних жителей региона, передает ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину-повара, которую подозревают в передаче разведданных о Черноморском флоте Украине и в планах по отравлению военнослужащих. Позже в Сети появились кадры задержания женщины-повара. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Сотрудники ФСБ России 29 сентября задержали в Ростовской области жителя Мариуполя, который в звании сержанта служил в отряде специального назначения одного из украинских военизированных националистических объединений.