В Мордовии задержали юношу, который за вознаграждение от ВСУ совершал поджоги

Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии 18-летнего жителя республики по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации спецслужбы, молодой человек через мессенджер Telegram установил контакт с представителем военной разведки Украины и согласился за денежное вознаграждение поджигать релейные шкафы на железной дороге в Мордовии.
В ЦОС отметили, что для совершения противоправных действий злоумышленник привлекал несовершеннолетних жителей региона, передает ТАСС.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину-повара, которую подозревают в передаче разведданных о Черноморском флоте Украине и в планах по отравлению военнослужащих. Позже в Сети появились кадры задержания женщины-повара. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.
Сотрудники ФСБ России 29 сентября задержали в Ростовской области жителя Мариуполя, который в звании сержанта служил в отряде специального назначения одного из украинских военизированных националистических объединений.