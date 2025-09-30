Ричмонд
Два водителя пострадали в ДТП с участием большегруза под Воронежем

В ночной аварии пострадали два воронежца.

Источник: ГУ МВД

Ночью 29 сентября на автодороге «А-134» в Рамонском районе Воронежской области произошла авария, в которой пострадали два человека.

По предварительной информации Госавтоинспекции, около 01.15 часа, двигаясь по трассе 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» нарушил боковой интервал до идущего попутно грузового автомобиля «Shacman», под управлением 45-летнего жителя областного центра. В результате столкновения транспортных средств грузовик отбросило на металлическое ограждение дороги.

В аварии пострадали оба водителя. Мужчин доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы.