Два водителя пострадали в ДТП с участием большегруза под Воронежем

По предварительной информации Госавтоинспекции, около 01.15 часа, двигаясь по трассе 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» нарушил боковой интервал до идущего попутно грузового автомобиля «Shacman», под управлением 45-летнего жителя областного центра. В результате столкновения транспортных средств грузовик отбросило на металлическое ограждение дороги.