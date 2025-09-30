Российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области

Ранее Пушилин рассказал, что российская группировка войск «Восток» укрепляет свои позиции в Днепропетровской области и формирует там зону безопасности. Кроме того, по словам главы ДНР, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны Вооруженных сил Украины, российским подразделениям удается наносить значительный урон элитным украинским частям на Добропольском направлении, передает 360.ru.