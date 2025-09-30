Суд отправил за решетку на 7 лет водителя, который сбил 8 человек на пешеходном переходе в Самарканде

«На пешеходном переходе остановились три ряда машин. Мы переходили дорогу, когда он на большой скорости, с четвёртого ряда, не остановившись, сбил нас. Моя дочка отлетела на 20 метров. У неё сломалась нога. Девочка, которой нет ещё и пяти лет, чуть не остался инвалидом — ещё не известно, сможет ли она нормально ходить. Пока она ходит прихрамывая», — рассказала мать одной из пострадавших.