Суд отправил за решетку на 7 лет водителя, который сбил 8 человек на пешеходном переходе в Самарканде

Vaib.uz (Узбекистан. 30 сентября). В Самарканде вынесен приговор по резонансному делу о трагическом ДТП, произошедшем 11 апреля на улице Рудаки. За рулём автомобиля Lacetti находился 28-летний водитель. Именно он стал виновником инцидента, потрясшего весь город.

Источник: Vaib.Uz

На кадрах с места аварии отчётливо видно, как водитель на большой скорости целенаправленно объезжает остановившиеся автомобили, которые пропускали пешеходов. Не снижая скорости, он вылетает на зебру и буквально проезжает по людям, переходившим дорогу. Всего под колёса Lacetti попало 8 пешеходов. Все они получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, несмотря на усилия врачей, 33-летняя женщина скончалась в больнице.

«На пешеходном переходе остановились три ряда машин. Мы переходили дорогу, когда он на большой скорости, с четвёртого ряда, не остановившись, сбил нас. Моя дочка отлетела на 20 метров. У неё сломалась нога. Девочка, которой нет ещё и пяти лет, чуть не остался инвалидом — ещё не известно, сможет ли она нормально ходить. Пока она ходит прихрамывая», — рассказала мать одной из пострадавших.

«Когда я прибежал, моя жена уже была мертва. Дети смотрят на фотографию матери и спрашивают: “Когда ты приведёшь маму? Когда придёт мама?” — и это самое трудное — отвечать на такие вопросы», — отметил на суде муж погибшей женщины.

Суд признал водителя виновным. В итоге он был приговорён к 7 годам лишения свободы. После освобождения ему запрещено управлять транспортными средствами ещё в течение трёх лет.