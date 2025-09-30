Суд отправил за решетку на 7 лет водителя, который сбил 8 человек на пешеходном переходе в Самарканде

На кадрах с места аварии отчётливо видно, как водитель на большой скорости целенаправленно объезжает остановившиеся автомобили, которые пропускали пешеходов. Не снижая скорости, он вылетает на зебру и буквально проезжает по людям, переходившим дорогу. Всего под колёса Lacetti попало 8 пешеходов. Все они получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, несмотря на усилия врачей, 33-летняя женщина скончалась в больнице.
«На пешеходном переходе остановились три ряда машин. Мы переходили дорогу, когда он на большой скорости, с четвёртого ряда, не остановившись, сбил нас. Моя дочка отлетела на 20 метров. У неё сломалась нога. Девочка, которой нет ещё и пяти лет, чуть не остался инвалидом — ещё не известно, сможет ли она нормально ходить. Пока она ходит прихрамывая», — рассказала мать одной из пострадавших.
«Когда я прибежал, моя жена уже была мертва. Дети смотрят на фотографию матери и спрашивают: “Когда ты приведёшь маму? Когда придёт мама?” — и это самое трудное — отвечать на такие вопросы», — отметил на суде муж погибшей женщины.
Суд признал водителя виновным. В итоге он был приговорён к 7 годам лишения свободы. После освобождения ему запрещено управлять транспортными средствами ещё в течение трёх лет.