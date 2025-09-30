В Иркутской области полицейские пресекли работу подпольных казино. Также правоохранители посетили игорные заведения в Магадане и Республике Бурятия. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала официального представителя МВД России Ирины Волк, в проведении незаконной деятельности задержаны восемь человек.
— Участники сообщества установили оборудование со специальным программным обеспечением в трех нежилых помещениях, — уточняется в сообщении.
В результате обысков обнаружено и изъято более десяти компьютеров, и иные предметы, которые могут быть использованы в качестве доказательств. В отношениии обвиняемых применили меру пресечения — подписку о невыезде с обязательством соблюдать установленные правила поведения.
