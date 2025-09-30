Ричмонд
Под Барановичами на М-1 19-летний пассажир микроавтобуса погиб в ДТП с фурой

В Барановичском районе 19-летний пассажир погиб, когда микроавтобус въехал в притормозившую на М-1 фуру.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичском районе на трассе М-1 в жестком ДТП микроавтобуса и седельного тягача погиб 19-летний пассажир, сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла 29 сентября на 216-м километре автомагистрали М-1. Около 21.50 вечера 20-летний водитель микроавтобуса «Пежо», направляясь по трассе в сторону Бреста по крайней правой полосе, врезался в попутную фуру. Установлено, что перед столкновением 61-летний водитель седельного тягача «Мерседес» в составе с полуприцепом снизил скорость движения.

На месте аварии погиб 19-летний пассажир микроавтобуса. Расследуется уголовное дело.

Еще мы писали, что белорус получил штраф более 2500 рублей за предъявленные водительские права СССР.

Также в Беларуси спасатели МЧС сожгли дом во время огневого эксперимента.