Вице-губернатор Кубани Власов подозревается в хищении гумпомощи для военных

Оглоблина сначала осудили на 4,5 года колонии за хищение 1,6 миллиарда. Его также лишили воинского звания. В начале сентября этого года Оглоблин услышал приговор по делу о получении взятки от завода «Телта». По данным СК, он получил деньги за общее покровительство при заключении контрактов на поставку устройств связи. Как Оглоблину удалось выйти из тюрьмы по первому уголовному делу — в материале «Вечерней Москвы».