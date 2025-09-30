Вице-губернатор Кубани Власов подозревается в хищении гумпомощи для военных

Бывший исполняющий обязанности заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов подозревается в крупном хищении гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили правоохранители.
Отмечается, что он может быть причастен к хищению значительных средств целевой субсидии, предназначенной для обеспечения участников военной операции на Украине.
В ближайший вторник суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении бывшего чиновника, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Александр Оглоблин, занимавший должность начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ, не станет обжаловать свой приговор.
Оглоблина сначала осудили на 4,5 года колонии за хищение 1,6 миллиарда. Его также лишили воинского звания. В начале сентября этого года Оглоблин услышал приговор по делу о получении взятки от завода «Телта». По данным СК, он получил деньги за общее покровительство при заключении контрактов на поставку устройств связи. Как Оглоблину удалось выйти из тюрьмы по первому уголовному делу — в материале «Вечерней Москвы».