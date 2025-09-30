Теща хотела нанять киллера для экс-зятя и его беременной жены за 400 тысяч рублей

Теща хотела нанять киллера для бывшего зятя и его беременной жены за 400 тысяч рублей. Полиция задержала женщину в Москве и заключила ее под стражу. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в Следственном комитете (СК).
— Она начала искать исполнителей преступления, готовых его совершить за денежное вознаграждение. Для этого женщина стала спрашивать своих знакомых о наличии таких лиц. В дальнейшем один из приятелей обвиняемой обратился в правоохранительные органы и сообщил о ее намерениях, — передает Telegram-канал СК.
Позже двое сотрудников полиции под прикрытием общались с заказчицей, благодаря чему ее задержали.
