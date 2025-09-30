Экс-начальник отдела столичной фирмы задержан за махинации с займами и рассрочками на Br200 тыс

Стражи порядка установили, что мужчина систематически занимал деньги у подчиненных. Нескольким из них вернул долги с процентами, благодаря чему в следующий раз получил гораздо более крупные суммы. Однако затем мужчина стал затягивать сроки возврата, несмотря на выданные расписки и угрозы рассказать о долге его семье.
Правоохранители раскрыли еще одну схему обмана. Мужчина продал трем клиентам дорогостоящее оборудование в рассрочку. При этом он попросил покупателей перечислять ежемесячные взносы не на счет фирмы, а на его личную карту. Все деньги по принципу пирамиды мужчина использовал для покрытия долгов и вкладывал в собственный бизнес, который прогорел. Общая сумма ущерба составила около Br200 тыс. в эквиваленте.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.