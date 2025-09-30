«Грустно и ужасно трагично»: Жених упал замертво во время свадебного танца с невестой

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kamal Rashad.
Присутствующие немедленно попытались оказать ему помощь, однако спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место медики констатировали остановку сердца. Причины произошедшего не уточняются. Неизвестно, страдал ли Ашраф ранее какими-либо заболеваниями.
«Так грустно и ужасно трагично», — написал один из гостей, который выложил кадры гибели жениха.
Ранее Life.ru сообщал об трагическом случае в Турции, где жених также умер по дороге домой после свадьбы. Причиной смерти стало огнестрельное ранение, полученное в результате традиционной праздничной стрельбы. Предполагаемая виновница, родственница невесты, была задержана правоохранительными органами.
