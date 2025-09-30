Ричмонд
«Грустно и ужасно трагично»: Жених упал замертво во время свадебного танца с невестой

Жених Ашраф Абу Хакам из Египта умер прямо во время свадьбы на глазах у невесты и шокированных гостей. Он внезапно упал во время танца, сообщает Gulf News.

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kamal Rashad.

Присутствующие немедленно попытались оказать ему помощь, однако спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место медики констатировали остановку сердца. Причины произошедшего не уточняются. Неизвестно, страдал ли Ашраф ранее какими-либо заболеваниями.

«Так грустно и ужасно трагично», — написал один из гостей, который выложил кадры гибели жениха.

Ранее Life.ru сообщал об трагическом случае в Турции, где жених также умер по дороге домой после свадьбы. Причиной смерти стало огнестрельное ранение, полученное в результате традиционной праздничной стрельбы. Предполагаемая виновница, родственница невесты, была задержана правоохранительными органами.

