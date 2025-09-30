В Мордовии задержан юноша поджигавший релейные шкафы по заданию ВСУ

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Ранее в Мордовии уже задерживали подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами — сотрудника IT-компании, который, по данным ФСБ, передавал информацию о критической инфраструктуре и сотрудниках МВД. В его отношении также возбудили уголовное дело о госизмене.