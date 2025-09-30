Ричмонд
В Мордовии задержан юноша поджигавший релейные шкафы по заданию ВСУ

В Мордовии задержан несовершеннолетний гражданин России, подозреваемый в совершении поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры по заданию ГУР Украины. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, молодой человек за денежное вознаграждение также привлекал к противоправной деятельности несовершеннолетних.

Молодому человеку может грозить вплоть до пожизненного заключения.

«ФСБ России в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 года рождения Следственным отделом УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям 275 УК (государственная измена) и 205 УК (террористический акт)», — сообщает ЦОС ФСБ. По версии следствия, юноша поджигал релейные шкафы на железной дороге.

В настоящее время подозреваемый арестован. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Ранее в Мордовии уже задерживали подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами — сотрудника IT-компании, который, по данным ФСБ, передавал информацию о критической инфраструктуре и сотрудниках МВД. В его отношении также возбудили уголовное дело о госизмене.