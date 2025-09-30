Ричмонд
Родственники погибших в теракте в «Крокусе» избегают заседания суда

Потерпевшим тяжело вновь переживать трагические воспоминания, отмечают СМИ.

Родственники погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не приходят на заседания суда по делу обвиняемых. Они не хотят возвращаться к трагическим воспоминаниям. Об этом рассказал один из участников судебного процесса.

По его словам, в суд для опроса вызывают всех потерпевших по делу о теракте, в том числе и родственников погибших в теракте.

«Родственники на заседания почти не ходят, чтобы не переживать трагедию и страдания от потери заново», — приводит РИА Новости слова участника судебного процесса.

Как сообщал KP.RU, некоторые потерпевшие по делу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не могут сдержать слез во время заседаний. Как отмечалось, все люди, участвующие в опросах, держатся по-разному, однако видно, что людям тяжело вспоминать теракт.

Ранее стали известны детали коммуникации между исполнителями теракта в «Крокусе». Оказалось, что участники уголовного дела даже не были знакомы лично. В процессе общения они использовали специальный сленг и псевдонимы.