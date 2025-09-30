В Прикамье 4 женщины ушли за грибами и блуждали по лесу в ожидании помощи

Четыре женщины ушли за грибами и блуждали по лесу в ожидании помощи в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МВД.
Инцидент с пропавшими женщинами случился в начале сентября 2025 года, когда четыре подруги решили отправиться за грибами и выехали на авто к лесу. В районе деревни Шумиха (Нытвенский округ) женщины зашли в лесной массив и не смогли самостоятельно выйти обратно. На протяжении двух часов они блуждали, пока не признали, что им нужна помощь.
Пропавшие позвонили в отдел МВД «Нытвенский» и назвали свои координаты. На спасение женщин выехал сотрудник уголовного розыска, младший лейтенант Григорий Щербак, который прибыл на указанное место и доставил женщин к их машине.
Позже заблудившиеся пермячки выразили благодарность оперуполномоченному.
«Григорий Владимирович сработал оперативно, вычислил, где мы находились, и доставил нас по месту нашего назначения. Выражаем ему глубокую благодарность и руководству отдела полиции за подготовку и подбор профессиональных кадров», — поделились спасённые женщины.