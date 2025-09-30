Убийца журналистки из Самары снова попал в колонию

Напомним, одной из жертв Валерия, тогда носившего фамилию Азизов, стала самарская журналистка Людмила Замана, писавшая на тему культуры. 36-летняя женщина погибла в своей квартире в феврале 2000 года. Также Азизов попытался убить ее мать, неожиданно вернувшуюся домой, пять раз ударив ножом в шею. Мужчина и его подельник, покидая место преступления, унесли с собой ценные вещи и деньги. Но женщине посчастливилось выжить, и она сообщила милиционерам имя убийцы, которого знала как приятеля другой своей дочери. Вскоре Азизова задержали при попытке сбыть похищенное.