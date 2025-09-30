Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили в 55-миллионной взятке

Штокман был назначен заместителем главы администрации города — директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года, с 14 декабря 2020 года он стал первым заместителем главы администрации города. В конце сентября 2022 года Штокман ушел на СВО, при этом должность за ним сохранялась, хотя фактически он уже не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации. Месяц назад — 27 августа — глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман покинул должность.