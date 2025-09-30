Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода обвинили в 55-миллионной взятке

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман, по версии следствия, получил взятку в 55 миллионов рублей за покровительство строительной фирме, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Штокман арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере — дело касается событий, произошедших несколько лет назад, когда Штокман работал в администрации Нижнего Новгорода.
«По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого заместителя главы города Нижнего Новгорода, за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением получил взятку в размере 55 миллионов рублей», — сказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что по месту жительства фигуранта уже проведен обыск.
Штокман был назначен заместителем главы администрации города — директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры 28 сентября 2020 года, с 14 декабря 2020 года он стал первым заместителем главы администрации города. В конце сентября 2022 года Штокман ушел на СВО, при этом должность за ним сохранялась, хотя фактически он уже не исполнял своих рабочих обязанностей в городской администрации. Месяц назад — 27 августа — глава города Юрий Шалабаев сообщил, что Штокман покинул должность.