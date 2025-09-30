Новосибирец убил знакомого и сбросил тело в выгребную яму

В Новосибирской области 43-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
По версии следствия, в июле 2025 года он выпивал вместе со знакомым в одном из сел района. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый несколько раз ударил 54-летнего знакомого, а затем использовал нож. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый сбросил тело в выгребную яму. Позже он признал вину, а следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.