Новосибирец убил знакомого и сбросил тело в выгребную яму

Ссора произошла во время распития спиртных напитков.

Источник: Следственный комитет РФ

В Новосибирской области 43-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

По версии следствия, в июле 2025 года он выпивал вместе со знакомым в одном из сел района. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Обвиняемый несколько раз ударил 54-летнего знакомого, а затем использовал нож. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый сбросил тело в выгребную яму. Позже он признал вину, а следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд.