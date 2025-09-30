Пенсионер из Петербурга отдал мошенникам 15 млн рублей

Мошенники обманули 78-летнего петербуржца на 15 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пенсионер пришел в полицию 29 сентября. Он рассказал, что с 16 по 26 сентября ему под видом представителей различных организаций звонили неизвестные и предупреждали о «подозрительных операциях».
В целях «безопасности» мужчину убедили положить деньги на безопасный счет — за наличными приехал курьер, пишет «Петербургский дневник».
Возбуждено уголовное дело, аферистов сейчас ищут.