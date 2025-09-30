Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве с отягчающими. Назначен суд по мере пресечения

Сейчас Чемезов продолжает оставаться в ИВС, есть жалобы на состояние здоровья, чувствует себя не очень хорошо. Напомним, накануне ему потребовалась помощь медиков, однако затем его из больницы перевели обратно в изолятор. Защита сообщала ранее, что у бывшего чиновника имеется серьезный диагноз.