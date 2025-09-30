Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

«Олег Чемезов по-прежнему находится в ИВС. До сих пор есть жалобы на состояние здоровья, чувствует себя не очень хорошо», — рассказала она.
По словам Кириловой, ее подзащитному предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничестве в особо крупном размере). Особо крупным признается стоимость имущества выше 1 млн рблей.
Чемезов вину не признает.
Суд по мере пресечения пройдет 1 октября в 9:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Показания на Чемезова и других участников дела дал экс-министр ЖКХ региона Николай Смирнов — он проходит по делу о получении взятки. Суд в Екатеринбурге сначала арестовал Смирнова, но потом изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.
«Полагаем, что обвинение необоснованно и строится лишь на выгодных для себя показаниях Смирнова, который обвиняется в получении взятки. При этом каких либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал», — сказала РБК адвокат.
О задержании Чемезова стало известно накануне, 29 сентября. За несколько дней до этого он был уволен с поста вскоре после того, как стал ответчиком по иску Генпрокуратуры о передаче государству компаний и имущества, связанных с «Корпорацией СТС».
В тот же день Чемезова госпитализировали во время допроса.
По словам адвоката, на момент задержания ему не были предъявлены обвинения, он находится в статусе подозреваемого.